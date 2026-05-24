Resguardan a 6 menores en Cuauhtémoc, chocaron patrulla e intentaron huir

Elementos de la Policía Municipal brindaron apoyo a agentes de Vialidad durante la madrugada del viernes 23 de mayo, luego de un hecho derivado de un accidente de tránsito en el que un vehículo particular impactó una patrulla de Policía Vial.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:28 horas en la colonia Guadalupe Victoria. De acuerdo con el reporte, un vehículo Nissan Tiida en color rojo había chocado contra la unidad de Policía Vial y posteriormente huyó del lugar.

El vehículo fue seguido por agentes viales desde el cruce de las calles 15ª y Morelos, debido a que circulaba a exceso de velocidad y de manera imprudente, haciendo caso omiso a las indicaciones de detenerse pese al uso de códigos luminosos y sonoros. Se le dio alcance en las calles 35 y Pedro Moreno, donde finalmente se logró interceptar la unidad.

Del automóvil descendió el conductor, quien manifestó ser menor de edad y quedando a disposición del departamento de Vialidad. Asimismo, del vehículo descendieron otros cuatro hombres y dos mujeres, todos menores de edad, quienes se encontraban alterando el orden público y presentaban aliento alcohólico.

Los adolescentes reconocieron haber consumido bebidas embriagantes, entre ellas cerveza y otras bebidas preparadas, por lo que, para salvaguardar su integridad física, fueron resguardados y trasladados ante el Juez Cívico en turno para las diligencias correspondientes y posterior entrega a sus padres o tutores.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró el llamado a madres, padres de familia y tutores a mantenerse atentos a las actividades de las y los menores de edad, así como evitar el consumo de alcohol y conductas de riesgo al volante.