Rescatan a víctimas de intento de extorsión telefónica en Parral

Como resultado de una oportuna intervención realizada este jueves 14 de mayo en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), frustraron un intento de extorsión telefónica y rescataron sanas y salvas a dos personas.

Las investigaciones ministeriales establecen que las personas afectadas, de nombres Alejandro A.G. y Edgar Guadalupe B.L., de 49 y 23 años de edad, comenzaron a recibir llamadas extorsivas y con engaños, los obligaron a incomunicarse.

De manera simultánea, los delincuentes contactaron a las familias de los afectados, a quienes les dijeron que los tenían secuestrados y les exigían 500 mil pesos para no hacerles daño y liberarlos.

En apego a los protocolos de reacción, los Policías Investigadores activaron un operativo de búsqueda que momentos después permitió localizar a los masculinos en un hotel ubicado en la colonia Centro de esta ciudad.

Las víctimas fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público para su declaración de los hechos y posterior reintegración a sus núcleos familiares.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación exhortan a la ciudadanía a no hacer caso de las llamadas extorsivas y en caso de contestar, colgar en forma inmediata, no proporcionar información personal, comunicarse con sus familiares, no realizar depósitos ni transferencias, así como denunciar ante esta representación social.