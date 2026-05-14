Más de mil 500 elementos han sido capacitados por el IESP durante la actual administración

La formación de policías estatales y municipales en Chihuahua recae en personal especializado con estudios de nivel superior, de acuerdo con datos del Instituto Estatal de Seguridad Pública.

Actualmente, más de 40 instructores participan en la preparación de cadetes y elementos que cursan formación inicial y especialidades dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y corporaciones municipales.

Los perfiles académicos del personal docente abarcan licenciaturas en Derecho, Criminología y Psicología, además de maestrías en Antropología, Informática y Derechos Humanos, así como doctorados en Derecho Penal.

La capacitación busca fortalecer las capacidades de los elementos en áreas como investigación, análisis de información criminal y atención operativa, como parte de los esquemas de profesionalización policial.

Dentro de esta estrategia, impulsada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, el instituto también ofrece programas académicos dirigidos al personal de seguridad, entre ellos el Doctorado en Ciencias de la Seguridad Pública, las licenciaturas en Criminología y Política Criminal y en Derecho, así como las maestrías en Derechos Humanos y Perspectiva de Género y en Gestión de Sistemas de Seguridad Pública.

Para estos programas, el instituto cuenta con una plantilla de 116 docentes con grado académico superior a licenciatura.

De 2021 a la fecha, el IESP ha preparado a mil 538 elementos en formación inicial. Del total, 547 corresponden a Policía de Proximidad, 313 a Policía Custodia, 210 a Policía de Investigación, 87 a Analistas, 51 a Analistas de la Fiscalía General del Estado, 166 a agentes del Ministerio Público, 77 a Policía Municipal, 32 a Peritos y 55 a Guías Técnicos.

Las cifras forman parte de las acciones de profesionalización y fortalecimiento institucional implementadas en materia de seguridad pública en el estado.