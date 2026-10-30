Rescata SSPE a ocho personas extranjeras en situación de movilidad en Ciudad Juárez

Duarte el rescate dos personas fueron detenidas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), rescataron a ocho personas de origen extranjero que presuntamente permanecían privadas de su libertad en un domicilio de la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron el 29 de octubre, durante recorridos de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Felipe Carrillo Puerto y Emilio Carranza, donde los agentes escucharon a una mujer que solicitaba auxilio desde el interior de un inmueble.

Al acercarse, la mujer manifestó ser originaria de Guatemala y señaló que llevaba seis días encerrada junto con otras personas de distintas nacionalidades. De acuerdo con su testimonio, habían entregado dinero a una pareja que les prometió trasladarlos hacia Estados Unidos y facilitarles la comunicación con sus familiares.

Tras atender el señalamiento e inspeccionar el inmueble, los policías localizaron a otras siete personas, con lo que se confirmó la presencia de ocho personas extranjeras: seis originarias de Guatemala, una de El Salvador y una de Ecuador.

En el lugar fueron detenidos un hombre y una mujer, identificados como Bairo Amiclar C.R y Yaquelin Mineidi R.C, señalados por las personas rescatadas como quienes presuntamente se encargaban de mantenerlas bajo resguardo. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La SSPE reiteró que mantiene los recorridos de prevención y vigilancia en Ciudad Juárez, así como la atención a reportes ciudadanos y la coordinación con las autoridades competentes para combatir posibles delitos y proteger a las personas en situación de movilidad.