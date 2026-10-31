Choque de trenes en España ocurrió a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora

Equipos de emergencia trabajan en el lugar del choque de dos trenes de alta velocidad en España. Foto Afp

Madrid. La investigación abierta en torno al choque de dos trenes de la red ferroviaria de alta velocidad española empieza a despejar algunas incógnitas: la velocidad a la que se produjo el impacto fue de entre “160 y 200 kilómetros por hora”, que provocó la destrucción total de al menos cinco vagones, que acabaron convertidos en un amasijo de hierro carbonizado. El saldo de fallecidos sigue siendo de 69 personas, pero es una cifra provisional, ya que la identificación de los restos mortales está siendo lenta y difícil.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció en una comparecencia pública que la confianza en la alta velocidad española “está quebrada”. El ciudadano mexicano que se encontraba en uno de los vagones afectados continúa en paradero desconocido y sus familiares ya se encuentran en España, donde están buscando en hospitales, morgues y en el mismo lugar del siniestro alguna pista sobre su ser querido.

En su segunda comparecencia desde el siniestro, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, descartó renunciar a pesar del clamor que hay en su contra, no sólo de las víctimas y los familiares de las víctimas sino también de la mayoría de los partidos políticos, incluidos los aliados del gobierno, tanto de la izquierda parlamentaria como de los nacionalistas vascos y catalanes.

“Mi deber es estar al mando y explicar lo que pasó. No me voy a esconder detrás de nadie”, afirmó.

En cuanto a la explicación del accidente, Puente reconoció que hubo un fallo de los sistemas de seguridad habilitados para evitar este tipo de siniestros, entre ellos el del sistema LZB, catalogado como “obsoleto” por la Unión Europea (UE). La única vía que todavía lo tiene activo es la que comunica Madrid con Andalucía, que es en la que se registró el accidente del pasado miércoles y también el otro grave siniestro de principios de año, en Andamuz y en el que murieron 46 personas y más de 200 resultaron heridas.

Sánchez reconoce pérdida de confianza en la alta velocidad

El presidente Sánchez compareció desde el centro de mando del dispositivo de rescate y aseguró en su comparecencia que “la confianza en la alta velocidad está quebrada”, un reconocimiento tácito de lo que está pasando en el país, donde los trenes van semi-vacíos, provocó una oleada de cancelaciones y los ciudadanos que viajan reconocen que lo hacen con temor a que pase algo.

La Guardia Civil informó que su Unidad de Criminalística ya había identificado a 13 de los 69 fallecidos, entre los que se encuentra una importante música española, Marissa Machado; una joven atleta, que a sus 24 años era la promesa del salto de longitud, Julieta Gallego; un inspector de Hacienda, Antonio Montero; una política del Partido Popular (PP), Fátima Báñez; un agente de la Guardia Civil, José Manuel Chacón; y Ana Martina Conte, una podóloga argentina que estaba haciendo turismo en España.

En cuanto al paradero del ciudadano mexicano desaparecido, las labores de búsqueda continúa. La embajada de México en España informó que los servicios consulares se pusieron a disposición de la familia, que ya se encuentra en España, para ayudarle en la búsqueda.