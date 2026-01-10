Rescata SSPE a grupo de migrantes en situación de secuestro en Ciudad Juárez

Elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo el rescate de 11 personas en situación de movilidad, quienes se encontraban privadas de la libertad al interior de un domicilio en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 9 de enero, cuando los agentes estatales realizaban labores de vigilancia y disuasión del delito en la colonia Aldama, momento en el que detectaron una situación atípica al observar a una persona realizando señas de auxilio desde una ventana, lo que motivó el acercamiento inmediato.

Al arribar al inmueble, ubicado sobre la calle Bronce, los policías escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, en los que varias personas manifestaban encontrarse en situación de secuestro, por lo que, ante el riesgo inminente, los elementos ingresaron para realizar la intervención correspondiente.

Durante la acción, se localizó al interior a 11 personas migrantes, quienes indicaron haber permanecido encerradas durante varios días sin posibilidad de salir. De manera inmediata, se les brindó atención, resguardo y apoyo, y posteriormente fueron trasladadas a las instalaciones de la SSPE, donde recibieron alimentos y valoración inicial.

Una vez garantizada su integridad, las personas rescatadas fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración, para la atención y seguimiento correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera su compromiso con la protección de la vida y la integridad de las personas, a través de acciones oportunas que permitan combatir la criminalidad y salvaguardar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con Seguridad damos resultados.