Rescata SSPE a conductor tras volcadura en carretera Chihuahua-Cuauhtémoc

Elementos de la Fuerza Especial SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) brindaron auxilio y rescataron a un conductor lesionado tras la volcadura de un tractocamión registrada la tarde del 17 de junio sobre la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 73, cuando personal operativo de la corporación se encontraba en desplazamiento hacia el municipio de Cuauhtémoc y observó que un tractocamión de la marca Volvo, con remolque acoplado, perdió el control, salió de la cinta asfáltica y cayó a un barranco de aproximadamente 85 metros de profundidad.

De manera inmediata, los elementos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y comenzaron las labores de rescate, aprovechando la capacitación especializada con la que cuenta el personal táctico en atención de urgencias médicas y rescate.

Durante la intervención, los agentes lograron liberar de entre la carrocería al conductor, identificado como José Reyes Cervantes Domínguez, de 50 años de edad y originario de Cuauhtémoc, quien presentaba diversas lesiones derivadas del accidente.

Los integrantes de la Fuerza Especial SWAT proporcionaron primeros auxilios al lesionado y realizaron maniobras para controlar y estabilizar hemorragias en el antebrazo y la pierna izquierda, permitiendo mantenerlo en condiciones estables hasta el arribo de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, paramédicos de Ángeles Blancos realizaron la valoración médica correspondiente y efectuaron el traslado del conductor a un hospital de la ciudad de Cuauhtémoc para recibir atención especializada.

Al lugar también acudió personal de la Guardia Nacional, que se hizo cargo del abanderamiento de la zona y de las maniobras necesarias para la recuperación de la unidad siniestrada.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó la rápida reacción y preparación del personal de la Fuerza Especial SWAT, cuya intervención permitió brindar atención inmediata al conductor lesionado y contribuir a preservar su integridad física mientras arribaban los servicios médicos especializados.