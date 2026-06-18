Ciudad Camargo, sede del segundo Foro de Discapacidad 2026

Esta ciudad fue sede del segundo Foro de Discapacidad 2026, que el Congreso del Estado de Chihuahua realiza a través de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Es importante mencionar que dicho mecanismo de participación, tiene como finalidad garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas sobre aquellas decisiones legislativas susceptibles de afectar sus derechos e interés.

Durante dicho ejercicio de parlamento abierto, la presidenta de la comisión, la diputada Herminia Gómez Carrasco, celebró la presencia de las personas con discapacidad, de sus familias, de las personas cuidadoras, de las organizaciones de la sociedad civil, de todas las personas que hoy se sumaron a este importante ejercicio de participación.

“Estos procesos son fundamentales porque nos permiten construir leyes más cercanas a la realidad, tomando en cuenta las experiencias, necesidades y propuestas de quienes viven y enfrentan día a día los retos en nuestra sociedad. Representan también un espacio de diálogo y escucha, donde las voces de las personas con discapacidad serán el centro de este proceso”, señaló.

Por otra parte, la legisladora Edith Palma Ontiveros, recordó que sobre los temas a analizar en estas mesas de trabajo, existen 41 iniciativas, a las cuales se les sumará el resultado de esta consulta.

A través de las tres mesas de colaboración se recibieron opiniones y propuestas orientadas a enriquecer el análisis de las iniciativas legislativas pendientes sobre: inclusión, educación y salud, accesibilidad, y acceso a la Justicia.

Finalmente, esta Consulta atiende los estándares establecidos por la Convención sobres los Derechos de las Personas con Discapacidad y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en la construcción de las normas que impactan directamente en su vida cotidiana.

La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables informó que la consulta continuará recorriendo la entidad en un horario de 11:00 a 14:00 horas en las siguientes sedes:

• Cuauhtémoc: 25 de junio

• Parral: 3 de julio

• Ciudad Juárez: 10 de julio