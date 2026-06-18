Emite JMAS Chihuahua recomendaciones para limpieza de tinacos

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, recomienda a los chihuahuenses realizar una limpieza periódica de los tinacos, a fin de evitar la proliferación de microorganismos que puedan afectar la salud.

De acuerdo con la dependencia, la limpieza de los depósitos debe realizarse cada 6 meses, o en caso de detectar suciedad o malos olores, por lo que a continuación se describe el correcto procedimiento:

Cierra la llave de la toma de agua y apaga el interruptor si se tiene una bomba para elevar el agua al tinaco. Esto deberá efectuarse desde el día anterior a la limpieza con el objeto de consumir el agua del tinaco y evitar el desperdicio de esta al hacer la limpieza

Clausura la salida de agua del tinaco, tapando el orificio de salida, evitando así que cualquier residuo circule hacia la red y obstruya la tubería

Extrae por la parte superior el agua que ha quedado en el tinaco hasta dejar unos 10 o 15 centímetros de agua

Cepilla las paredes y el piso del tinaco y enjuaga con agua limpia. Si es necesario, vuelve a cepillar y enjuagar nuevamente

Recoge y extrae por la parte superior toda el agua de lavado del interior del tinaco y con la ayuda de la jerga, limpia perfectamente toda la superficie interior

Proceso de desinfección:

Proceso de desinfección: Impregna el cepillo con solución de cloro y talla las paredes del tinaco

Deja que la solución se impregne durante 20 o 30 minutos para asegurar una buena desinfección

Transcurrido este tiempo, enjuaga con agua limpia y sácala por la parte superior del tinaco

Efectúa el llenado del depósito y listo, tu tinaco estará limpio para utilizarse

Se debe asegurar bien la tapa, para que el agua almacenada no quede expuesta a la tierra, basura, mosquitos o incluso, roedores.

En caso de no poder realizar personalmente la limpieza, la JMAS recomienda contratar profesionales especializados en desinfección de depósitos.

Con estas acciones, se garantiza la limpieza del agua para el cuidado de la salud.