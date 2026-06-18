Dará alcalde Bonilla día libre a los papás que trabajan en el Municipio el viernes o lunes

Así como se les conmemora a las mamás trabajadoras del Municipio por el Día de las Madres, este domingo será el Día del Padre, por lo que el alcalde Marco Bonilla, anunció en sus redes sociales que se les dará día de asueto ya sea que quieran el día viernes 19 de junio o el lunes 22 de junio.

En movimiento, el mandatario capitalino recordó a los ciudadanos que el próximo domingo se llevará a cabo una marcha en pro de la vida y la familia, mismo domingo que será Día del Padre, por lo que decidió que, así como a las mamás se les premia por su día, también a aquellos que son los proveedores y protectores de la familia.

“También queremos reconocer a quienes no solo son proveedores, sino también son guía y modelo a seguir como pilar emocional, que a través de su ejemplo enseñan valores importantes y habilidades para la vida, ayudándole a sus hijos a enfrentar desafíos y tomar decisiones, por supuesto me refiero a los papás, que forman parte de la familia del Gobierno Municipal”.

Dejó claro que, con motivo del Día del Padre, este domingo 21, se les otorgará al igual que a las mamás, un día de asueto y un bono simbólico en agradecimiento a todo su esfuerzo y dedicación.

“El día de asueto podrá tomarse el día viernes o el próximo lunes. Muchas felicidades a todos los papás que hacen este gran equipo, gracias por su trabajo, por su ejemplo y gracias por todo lo que importan para sus familias