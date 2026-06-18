Que levanten la cabeza, a ver si no les quitan la visa: Santiago de la Peña ante proceso de candidaturas de Morena

Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno señaló que ante el proceso de candidatos de Morena podrían ser sujetos a que les quiten la visa como se dio anteriormente.

El próximo lunes morena comienza con el proceso de elección para sus candidatos o coordinadores defensores de la 4T, por lo cual muchos interesados en participar por la candidatura de la gubernatura han pedido licencia.

“Entiendo que han entrado en un proceso de ebullición en ese partido, pues lo que habrá que estar atentos es quien se inscribe en estos procesos y que condición tiene a lo mejor ahora que le levanten la cabeza les empiecen a quitar la visa”, comentó.

Cabe destacar que en semanas pasadas varios morenistas fueron señalados por tener vínculos con el natrotráfico y les fueron retiradas sus visas por parte de Estados Unidos, por lo cual el funcionario estatal señaló que es posible que esto pueda suceder con los aspirantes de Chihuahua.

Hasta el momento por parte de Morena participará en el proceso de candidatos el alcalde con licencia de Juárez Cruz Pérez Cuellar y la senadora con licencia Andrea Chávez.