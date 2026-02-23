Reprueba jefe de la DSPM conducta de subdirector Terrazas; caso turnado al OIC

Tras darse a conocer que el subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) Luis Terrazas Fraga, hizo comentarios no apropiados a la senadora de Morena, Andrea Chávez, el jefe de la Policía Municipal Julio Salas, manifestó su postura como un acto reprobable al interior de la corporación.

Al respecto, vía telefónica el director de la Policía Municipal de Chihuahua dio a conocer que tras esta queja que circuló tanto por redes como en medios de comunicación, se turnó de inmediato al Órgano Interno de Control para su investigación.

Cabe recordar que esta mañana el alcalde Marco Bonilla dejó clara su postura, ya que en su gobierno a las mujeres no se les ofende.

Estableció que no porque sean de otra ideología política les da el derecho de escribir en las redes sociales, más cuando se sabe que se viene de una mujer, hay madres, esposas e hijas.