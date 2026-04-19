Lanzan convocatoria para acceder a apoyo de azúcar para alimentación de abejas en Chihuahua

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que ya se encuentra disponible la convocatoria para acceder al esquema de apoyo y/o subsidio de azúcar para alimentación de abejas.

Este beneficio forma parte del esquema de Apoyo para Insumos Pecuarios del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, que busca respaldar a las y los apicultores chihuahuenses, fortalecer la producción apícola y contribuir a su cuidado y mejora en la entidad.

El monto máximo será de hasta 16 kilogramos de azúcar por colmena, con un límite de 40 colmenas por persona productora, y un subsidio de hasta 200 pesos por cada una.

Las y los interesados deberán acudir a las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, ubicadas en la avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, en el Departamento de Ganadería; también en las presidencias municipales, donde es necesario solicitar hablar con el residente de la dependencia que opere en esa localidad.

Se invita a consultar la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural en: chihuahua.gob.mx/sdr, para conocer a detalle la convocatoria, requisitos y documentación solicitada.

Para mayor información, asesoría y aclaraciones, las personas solicitantes podrán apoyarse con el personal de los departamentos de Residentes y de Ganadería, o bien comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina y días hábiles.

El periodo de recepción de solicitudes estará abierto a partir del día de publicación y hasta el 26 de junio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.