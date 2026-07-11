Reportan presunta privación ilegal de la libertad de una joven en la colonia Nacional

Una llamada al número de emergencias movilizó a corporaciones policiacas tras el reporte de una presunta privación ilegal de la libertad de una joven mujer, ocurrida en el cruce de las calles Kukulkán e Ixtapalapa, en la colonia Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, una mujer informó que la víctima habría sido subida por la fuerza a una camioneta Ford King Ranch de color rojo por un sujeto, quien posteriormente abandonó el lugar con rumbo desconocido.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegaron un operativo de búsqueda. Los agentes obtuvieron las placas del vehículo señalado y comenzaron su localización con el apoyo de las cámaras de videovigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), con el objetivo de ubicar la unidad y esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la localización de la presunta víctima.