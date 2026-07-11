Inédito: Tour de Francia acorta su 9ª etapa por ola de calor

La novena etapa del Tour de Francia, el domingo entre Malemort y Ussel, fue acortada en unos treinta kilómetros por la ola de calor que está sufriendo el centro y sur de dicho país.

“Esta decisión es necesaria ante las condiciones meteorológicas excepcionales. Busca permitir el desarrollo de la prueba en unas condiciones compatibles con el nivel de vigilancia roja por fuerte calor. Como consecuencia de ello, se decidió que el recorrido de la 9ª etapa se reduce a 155.5 km, en vez de los 185.5 km inicialmente previstos”, indicaron los organizadores de la empresa ASO.

Se trata de una decisión inédita en la historia del Tour por un motivo de esta naturaleza. La salida se mantiene en Malemort a las 13: 45 locales (11: 45 GMT) pero la llegada a Ussel está ahora prevista hacia las 17: 30