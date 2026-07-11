Kate Middleton es la reina de Wimbledon e impacta con un outfit rojo de Alexander McQueen en la final femenil del torneo

La princesa de Gales llegó a la final femenil de Wimbledon con un impactante outfit rojo y como patrona del All England Club, mantiene una de las tradiciones más emblemáticas del torneo.

La princesa de Gales, Kate Middleton, asistió este sábado a la final femenil de Wimbledon, donde volvió a ocupar un lugar en el Palco Real del All England Club.

Para la ocasión eligió un vestido rojo de Alexander McQueen, combinado con un bolso de Anya Hindmarch, un outfit que ocupó titulares de forma inmediata y nos dejó ver una vez más porque la epsoa del príncipe William es la “reina de Wimbledon”.

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 (HENRY NICHOLLS/AFP)

La aparición de Kate en la cancha principal durante la final femenil de Wimbledon, una de las citas más importantes del calendario del tenis en todo el mundo, fue recibida con una ovación por parte del público, un claro reflejo del vínculo que ha consolidado Kate con el torneo y sus asistentes a lo largo de los años.

Kate Middleton: una presencia habitual en Wimbledon

La asistencia de la princesa de Gales a Wimbledon se ha convertido en una tradición del verano británico. Salvo en contadas ocasiones por compromisos oficiales o motivos de salud, Kate Middleton suele acudir tanto a la final femenil como a la varonil, consolidándose como una de las figuras más esperadas fuera de la cancha.

También puedes leer:

Kate Middleton y el príncipe William se reunieron en privado con Taylor Swift y Travis Kelce antes de la boda Semanas antes de su boda, Taylor Swift y Travis Kelce tuvieron un encuentro privado con Kate Middleton y el príncipe William, reafirmando una relación cercana que se ha fortalecido con el paso de los años.

En esta edición, su presencia también forma parte de la reactivación gradual de su agenda pública, luego de reducir sus compromisos oficiales durante el año pasado mientras recibía tratamiento contra el cáncer del cual se encuentra en remisión y muy repuesta, pues ha recuperado incluso su envidiable condición física como dejó ver recientemente.

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 (ANDREW MATTHEWS/AFP)

Catherine, princesa de Gales, es patrona del All England Club

Desde 2016, Kate Middleton es patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, cargo que asumió por designación de la reina Isabel II.

Entre las funciones de Kate para hacer honor a este encargo está representar institucionalmente al torneo y entregar los trofeos a los campeones de las finales individuales.

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 (Cameron Spencer/Getty Images)

A lo largo de los últimos años ha sido la encargada de premiar a algunas de las principales figuras del tenis mundial. Entre ellas destacan Novak Djokovic, quien recibió de sus manos los trofeos de campeón en varias ediciones; Carlos Alcaraz, vencedor del torneo en 2023 y 2024; Elena Rybakina, campeona en 2022; Markéta Vondroušová, ganadora en 2023; y Barbora Krejčíková, campeona de la edición de 2024.

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 (Cameron Spencer/Getty Images)

La presencia de la princesa en la ceremonia de premiación se ha convertido en uno de los momentos más representativos de Wimbledon, un torneo en el que la tradición, la monarquía británica y el deporte mantienen una estrecha relación que se renueva cada verano.

La recuperación física de Kate Middleton se refleja en el deporte

La asistencia de Kate Middleton a Wimbledon y el evidente buen humor que caracterizó su asistencia a la final femenil del torneo se da pocos días después de que la princesa de Gales completarr una carrera de 10 kilómetros durante una visita privada a Balmoral, en Escocia.

Tras superar el cáncer, Kate Middleton escala las tres montañas más altas del Reino Unido en 24 horas Kate Middleton participó en una expedición en la que subió las tres cumbres más altas del Reino Unido en solo 24 horas para recaudar fondos y dar visibilidad a la lucha contra el cáncer.

Se trató de una actividad que demostró el avance en su recuperación física tras el tratamiento contra el cáncer que la futura reina concluyó en 2025.

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 (ANDREW MATTHEWS/AFP)

La princesa de Gales ha mantenido durante años una estrecha relación con el deporte. Además de ser una habitual espectadora de Wimbledon, practica tenis de forma recreativa, corre con frecuencia y también ha participado en actividades de remo, vela, rugby, hockey, esquí y natación.

Su interés por las disciplinas deportivas también forma parte de la labor que impulsa desde la Fundación Real, donde ha respaldado iniciativas relacionadas con el bienestar físico y mental.