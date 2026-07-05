Reportan homicidio de 2 mujeres en Cuauhtémoc

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, inició las investigaciones sobre los hechos en los que dos femeninas perdieron la vida por heridas producidas por proyectiles de arma de fuego la mañana del domingo 05 de julio.

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que los cuerpos fueron localizados a la altura del kilómetro 87 más 500 de la carretera federal 16 a la altura del entronque del camino a Galera, municipio de Cuauhtémoc.

El informe señala que en el lugar tuvieron a la vista los cuerpos de dos mujeres sin vida por heridas por arma de fuego en la cabeza.

La primera fue descrita como de 20 a 25 años de edad, cabello oscuro, tez morena, complexión delgada, de 1.60 metros de estatura aproximadamente. Vestía pantalonera color negro, blusa de tirantes color guinda y sandalias negras.

El segundo cuerpo corresponde a una femenina también de 20 a 25 años con un vestido largo en color rojo a quien se le observa un tatuaje de una cruz en antebrazo, tatuaje de unas letras en femoral y un tatuaje de un calavera en tobillo.

Los cuerpos de las mujeres sin vida fueron trasladados en calidad de desconocidas a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para practicar las necropsias de Ley.