Arresta SSPE a sujeto vinculado a homicidio en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo la detención de Milton Alejandro R. B., en Ciudad Juárez, a quien le fue asegurada presunta droga y quien, además, se encuentra presuntamente vinculado con un delito previo de agresión con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 4 de julio, cuando los elementos realizaban labores de indagatoria y buscaban indicios relacionados con un hecho registrado el pasado viernes en la colonia Guadalajara, donde un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, perdiendo la vida a causa de la agresión.

En conjunto con el personal de Análisis Táctico, los agentes de la SSPE identificaron el vehículo involucrado en el delito: un sedán Dodge Dart, modelo 2014 de color azul, el cual fue localizado posteriormente en circulación por los elementos en la colonia Nuevo Juárez.

Tras localizar la unidad, los oficiales le dieron alcance inmediato y llevaron a cabo la revisión correspondiente, en la cual se percataron de que Milton Alejandro, de 25 años de edad, portaba en el vehículo un envoltorio que contenía presunta marihuana.

Derivado de esta intervención, se realizó el arresto formal del sujeto, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que estas acciones fueron posibles gracias al uso de la Plataforma Centinela, la cual permitió al personal de Análisis Táctico localizar, a través de la videovigilancia, el vehículo involucrado.

Este hecho se suma a los resultados obtenidos mediante el uso de Centinela, premisa fundamental de la gestión de Gilberto Loya al frente de la corporación para evitar que los delitos queden en la impunidad.