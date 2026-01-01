Reportan hombre sin vida en domicilio de la colonia Tierra y Libertad; presentaba golpe en la cabeza

Un hombre de 32 años de edad fue localizado la tarde de este jueves al interior de un domicilio deshabitado -puesto en renta- ubicado en la colonia Tierra y Libertad.

De acuerdo con el reporte preliminar de los primeros respondientes, fue localizado con un aparente golpe en la cabeza; testigos dijeron que ayer por la noche hubo una fiesta en el lugar.

El domicilio color verde, ubicado en las calles Pablo Gómez y Lucio Cabañas, fue sitiado por policías, quienes dieron aviso a Fiscalía para el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconocen los hechos y la causa de muerte de la persona, por lo que sería FGE quien informe si se trató o no de un homicidio.