Reportan caída de aguanieve en la capital

Tal como indicó el pronóstico del clima el descenso de temperaturas y la caída de agua nieve en la capital se adelantó.

Al sur y norte de la ciudad, en las orillas reportan la caída ligera de nieve, coloquialmente “plumeando” con la brisa fría.



Para el día lunes por la mañana existe la probabilidad de precipitaciones de nieve o aguanieve, por lo que exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución ante un congelamiento del pavimento.

Para prevenir cualquier tipo de incidente automovilístico, Protección Civil municipal, pide a los conductores a bajar la velocidad, así como mantener una distancia apropiada que permita una frenada repentina segura.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que se mantiene la alerta preventiva ante el pronóstico de caída de nieve, aguanieve y bajas temperaturas para las próximas 48 horas.

Estas condiciones son generadas por la presencia del frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada.