Reportan accidente vial en carretera a Delicias

Un accidente vial se registró este lunes en el kilómetro 193 de la carretera que conduce de Chihuahua a Delicias, según informó la Delegación Chihuahua de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Se trata de un vehículo tipo sedán que salió del camino, impactando contra el muro de contención.

En el lugar se encuentra laborando una cuadrilla de la SICT apoyando con abanderamiento y control del tráfico, a la espera de los equipos de emergencia y autoridades correspondientes.

Como recomendación es pide disminuir la velocidad el caso de circular por el tramo en mención, así como el atender las indicaciones del personal en la zona.