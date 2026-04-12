Reportan a mujer armada en la UP; municipales la detienen con arma de utileria

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 12 de abril de 2026.- Luego de atender un reporte de persona armada en la colonia Unidad Proletaria, UP, con la atención requerida, policías municipales encontraron a una mujer en poder de dicho artículo pero al revisarla se constató que se trataba de una réplica.

Los agentes acudieron a las calles Héroes de Pinos Altos y 44 1/2, donde encontraron a quien dijo ser Daniela C. de 30 años manipulando una réplica de una pistola Sig Sauer que por fortuna, resultó ser de utilería, no obstante haber alarmado a los vecinos.

Ante la falta cometida al Reglamento de Justicia Cívica, la detenida quedó a cargo del juez en turno en la comandancia Sur quien determinará la sanción correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.