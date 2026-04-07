Reportan a hombre inconsciente en la colonia Esperanza

Comerciantes de la colonia Esperanza reportaron la presencia de un hombre inconsciente sobre la vía pública, en el cruce de las calles Silvestre Terrazas y 5 de Octubre, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los testimonios, el individuo se encontraba semidesnudo y presuntamente bajo los influjos del alcohol o alguna sustancia, tirado al exterior de varios negocios.

Locatarios señalaron que al lugar acudieron unidades de la Policía Municipal, cuyos elementos observaron la situación, pero posteriormente se retiraron sin intervenir.

Ante ello, uno de los comerciantes decidió mover al hombre, arrastrándolo varios metros y cruzando la calle para retirarlo del frente de su establecimiento.

Hasta el momento, el hombre permanece en el sitio en estado inconsciente, lo que ha generado preocupación entre los vecinos, quienes piden la intervención de las autoridades y servicios de emergencia para brindarle atención.