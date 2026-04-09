Anuncia JMAS reducción en suministro de agua potable por fallas de la CFE

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz anunció que ayer por la noche se registraron diversas fallas de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que afectaron el suministro en el sistema de El Sauz.

A través de sus redes sociales informó de 36 fallas de energía de las cuales, en 23 pozos fueron de las denominados instantáneas y se tardó 1 hora en restablecer el servicio mientras que en 13 instalaciones de la CFE entraron a un fallo de energía prolongado desde las 20:00 horas.

“De momento es complicado determinar la afectación en tanto la energía no se restablezca en las fuentes sin embargo ya se prevé una afectación a las zonas de la ciudad que son alimentados con el sistema de El Sauz”.

Agregó que de los 950 litros por segundo que abastece el acueducto del Sauz a la ciudad, únicamente se están suministrando 250 litros por segundo a la ciudad y hasta que no se restablezca la energía por parte de CFE no es posible determinar la afectación en el suministro de agua a la ciudad para este jueves.