Reporta Senasica 148 casos de gusano barrenador en Chihuahua, 9 en perros y 1 en un gato

Al corte del 14 de agosto Chihuahua reporta 148 casos de gusano barrenador en 33 de los 67 municipios, 82 de ellos activos según el mapa digital del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En número ascendente, Coronado registra la mayor cantidad de casos con 25 confirmados, seguido de Matamoros con 18, Camargo con 11, Allende con 9, López con 7, Parral, Huejotitán y Jiménez con 6 respectivamente; Balleza y Rosales con 5 casos cada uno; Aldama, La Cruz y San Francisco del Oro con 4 casos.

Asimismo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Belisario Domínguez, Nonoava, Rosario, Santa Bárbara con 3 casos respectivamente; Julimes y Meoqui con 2 casos, así como Carichí, Chínipas, Guachochi, Juárez, Matachí, San Francisco de Conchos, Santa Isabel, Satevó, Saucillo y Valle de Zaragoza con un caso cada uno.

Del total de casos confirmados, 9 se confirmaron en perritos en los municipios de Aldama, Delicias, Parral, Juárez, Julimes, La Cruz, Nonoava, Rosales y Saucillo; así como un caso en un gatito del municipio de Chihuahua.

Al respecto, el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Benjamín Carrera reiteró que ante cualquier sospecha es necesario reportar el caso ante las autoridades a fin de tomar la muestra y aplicar las medidas correspondientes.