Muy viable que quien presida el Congreso sea una mujer; yo presidiré la JUCOPO: Arturo Medina

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, confirmó que él presidirá la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el tercer año constitucional de la actual Legislatura, y que respecto a la presidencia de la Mesa Directiva, es muy probable que quien la presida sea una mujer.

“Llevamos ya un avance en la conformación de la próxima Mesa Directiva, en muy buena sintonía, en muy buena coordinación con los demás grupos parlamentarios. Y existe la posibilidad y vemos muy viable que la presida una mujer”, informó Medina Aguirre.

El líder de la bancada del Revolucionario Institucional añadió que “todavía no hay nombres oficiales, pero sí hay el tema de que muy probable, seguramente, la va a presidir una mujer”.

Al cuestionarlo si él presidirá la JUCOPO, Arturo Medina expresó que “así es, el primer año legislativo fue de Acción Nacional en la Junta de Coordinación Política, el segundo año hasta el día de hoy está Morena, así que un servidor, con mucho compromiso, asumiríamos la responsabilidad”.