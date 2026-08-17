Ante endurecimiento migratorio, pide María Antonieta Pérez Reyes evitar riesgos al cruzar a EU para dar a luz

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y las expresiones públicas que, a juicio de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, muestran un creciente rechazo hacia la población migrante, la legisladora de Morena hizo un llamado a las madres mexicanas que contemplan viajar a ese país para dar a luz a no poner en riesgo su integridad ni la de sus hijos.

Pérez Reyes advirtió que cruzar la frontera con el propósito de que los hijos nazcan en Estados Unidos puede implicar riesgos que, bajo las actuales circunstancias, no justifican el objetivo de obtener una nacionalidad distinta. “Yo les diría: no vale la pena el riesgo. No se arriesguen a ser maltratadas, humilladas o incluso a acabar en la cárcel”, expresó.

La legisladora sostuvo que las madres mexicanas tienen en México posibilidades reales de construir un futuro para sus familias, acceder a educación pública, formar un patrimonio y brindar a sus hijos oportunidades para salir adelante. Recordó, además, que el desarrollo de una persona no está determinado exclusivamente por el país en el que nace, sino por las oportunidades, el esfuerzo y las condiciones que encuentra para desarrollarse.

“En México también podemos tener, y hemos tenido, oportunidades maravillosas para progresar, para ser ciudadanos de bien, para formar patrimonio y para tener una educación de buen nivel en escuelas públicas”, afirmó.

Pérez Reyes reconoció que la aspiración de las madres de procurar mejores condiciones para sus hijos es legítima, pero consideró que actualmente no es prudente exponerse a las consecuencias de una política migratoria cada vez más restrictiva en Estados Unidos.

En ese sentido, llamó a las mujeres que mantienen este proyecto a valorar las condiciones actuales antes de tomar una decisión que pudiera ponerlas en una situación de vulnerabilidad. “Yo les pediría a esas madres que tenían pensado o tienen pensado ir todavía a Estados Unidos que tengan a sus bebés en este país, que tanto nos ha dado y que tanto les ha dado a todos los mexicanos”, señaló.

La diputada también apeló al sentido de responsabilidad cívica y a la necesidad de fortalecer a México desde dentro, retomando la conocida frase de John F. Kennedy: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país”.

Finalmente, Pérez Reyes consideró que México necesita hoy a sus ciudadanos participando activamente en la vida pública, trabajando, formando comunidad y ejerciendo sus derechos cívicos y políticos. Confió en que las relaciones entre México y Estados Unidos puedan transitar hacia mejores condiciones en los próximos años, pero subrayó que, mientras eso ocurre, las familias mexicanas deben privilegiar su seguridad y bienestar.

“México necesita a todos activos, trabajando, comprometidos con la patria e involucrados en los temas cívicos y políticos. Hoy tenemos muchas maneras de hacer que nuestro país siga adelante”, concluyó.