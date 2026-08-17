Pide Congreso del Estado a Conagua a atender riesgos de inundación en Chihuahua

El Congreso del Estado exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a atender de manera prioritaria los riesgos de inundación en diversos arroyos del Distrito XII de Chihuahua capital, y, asimismo, entregue los recursos federales pendientes del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) correspondientes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.

En el mismo sentido, se aprobó las mociones presentadas por los diputados José Luis Villalobos García y Pedro Torres Estrada, para que el análisis técnico se amplié a todo el estado y que se involucren los tres órdenes de gobierno, una vez obtenido dicho dictamen técnico.

La propuesta, presentada por la diputada Nancy Janeth Frías Frías, señala problemas de canalización, erosión, azolve y acumulación de basura en cauces como Los Arcos, El Álamo, Cuervo, El Mimbre, Los Nogales y El Picacho, que representan un riesgo para colonias del norte de la ciudad.

También se pidió a Conagua realizar estudios técnicos, emitir las autorizaciones necesarias y coordinarse con autoridades estatales y municipales para impulsar obras de prevención.

Además, se solicitó entregar a la JMAS los recursos pendientes del PRODDER. Para 2025, el organismo reporta una devolución pendiente de 69.7 millones de pesos, mientras que para 2026 el monto acumulado podría superar los 100 millones de pesos.

Esta propuesta busca que las acciones se realicen antes de nuevas lluvias y evitar que los riesgos conocidos se conviertan en emergencias.