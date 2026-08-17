Concluye Municipio con éxito Jornada Emprende 2026 con más de 4 mil asistentes

Emprendedores, empresarios, estudiantes y público en general participaron en dos días de conferencias, paneles, networking y actividades

El Gobierno Municipal concluyó con éxito la Jornada Emprende 2026 con más de 4 mil personas y emprendedores en un espacio donde pudieron impulsar nuevas ideas, fortalecer negocios y generar conexiones dentro del ecosistema emprendedor de la ciudad.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, en coordinación con Emprendelog A.C. y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, se desarrollaron durante el pasado 14 y 15 de agosto, conferencias, paneles, espacios de networking, exposición de marcas y productos locales, así como distintas actividades enfocadas en brindar herramientas y conocimientos para quienes buscan iniciar o hacer crecer un negocio.

Uno de los momentos más destacados fueron las conferencias magistrales de Liliana Olivares, fundadora de Adulting, y Oswaldo “Oso” Trava, fundador de Cracks, quienes compartieron con las y los asistentes sus experiencias, aprendizajes y herramientas en temas de finanzas, emprendimiento y desarrollo empresarial.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar generando espacios que fortalezcan el talento local, impulsen a las micro, pequeñas y medianas empresas.