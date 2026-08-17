Comisionados del Órgano de Administración Judicial informan sus acciones en favor de la administración de justicia

Por primera ocasión en la historia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, luego de la Reforma Judicial Constitucional y en acatamiento a lo que establece el artículo 51, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la presidenta del Órgano de Administración Judicial, (OAJ), Dra. Karla Esmeralda Reyes Orozco rindió su primer informe de actividades ante las magistradas y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de Disciplina Judicial, así como ante Comisionadas y Comisionado de dicho Órgano.

La máxima autoridad en el Órgano de Administración Judicial es la conformación del Pleno por cinco Comisionados y encabezado por la Dra. Karla Reyes Orozco, que durante el lapso del presente informe y en el marco de la nueva estructura institucional, realizó 27 sesiones, en las que resolvió 454 asuntos, emitió 20 acuerdos generales y 8 lineamientos, además de aprobar 28 convenios de colaboración.

La Presidencia mantuvo una agenda de escucha y coordinación atendiendo a 1,370 personas y participó en 118 reuniones de trabajo y participó en 44 eventos protocolarios.

Además, la labor de la Presidencia del Órgano de Administración Judicial, se fortaleció mediante un equipo especializado en auditoría y fiscalización, que fungió como enlace institucional con la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría del Poder Judicial.

Asimismo, se brindó seguimiento puntual a la defensa jurídica y a los requerimientos formulados en 220 juicios de amparo, en los que fueron señalados como autoridades responsables, tanto el entonces Consejo de la Judicatura del Estado, como el Órgano de Administración Judicial.

El presupuesto ha sido motivo de especial atención y cuidado, tanto en la elaboración de las propuestas de presupuesto 2026 y 2027 del Poder Judicial y de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, como en su ejecución y seguimiento, para lo que se implementaron reuniones mensuales para evitar subejercicios y buscar la provocación de proyectos que impacten en el servicio que se proporciona.

La Comisión de Administración, cuya titularidad es la Mtra. Luisa Fernanda Márquez Picard, informó haber celebrado 36 sesiones, de las cuales a través de la dirección de Recursos Humanos registro 8,885 movimientos de personal, con más de 15 mil trámites y servicios y 779 asuntos jurídicos, (laborales, administrativos y requerimientos de transparencia).

Además, 1,200 personas fueron recategorizadas, con una inversión de 12.2 millones de pesos; mientras que el área de Recursos Materiales trabajó en la atención de 3,901 requisiciones, gestionó 7,210 pedidos a proveedores y regularizó 17.5 millones de pesos por diferencias de inventario; la dirección de Adquisiciones realizó 40 licitaciones públicas y 209 adjudicaciones directas, por más de 324 millones de pesos, y formalizó 272 contratos.

En tanto, el área de Bienes Patrimoniales incorporó 1,702 bienes de mobiliario y equipo y 47 vehículos; monitoreó 378 vehículos y regularizó jurídicamente 69 inmuebles.

En materia de Infraestructura se formalizaron 10 contratos de obra por más de 30.8 millones de pesos, con trabajos en la Ciudad Judicial del distrito Morelos, Ciudad Judicial del distrito Hidalgo y el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán.

En materia de Tecnología se informa que brindó soporte a 130,508 audiencias penales y 67 mil civiles y familiares; atendió 16,824 solicitudes de soporte, gestionó más de 6,317 reuniones virtuales e instaló equipos en 11 salas de oralidad.

El Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia, brindó 75,459 atenciones, gestionó más de 153 mil certificados y resguardos de valor, reportó ingresos superiores a 26 millones de pesos, habilitó 6 módulos de depósitos y pagos electrónicos las 24 horas e implementó atención no presencial en el distrito Galeana.

En conjunto, las áreas administrativas garantizaron los recursos, servicios, infraestructura, tecnología y seguridad necesarios para mantener en operación al Poder Judicial, bajo la coordinación de la Comisión de Administración.

La Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de nuevos Órganos, cuya responsabilidad recae en la Mtra. Minerva Correa Hinojosa, informa haber celebrado 68 sesiones y atender 1,691 movimientos de personal, fortaleciendo la operación jurisdiccional y las condiciones del personal de carrera judicial.

Dentro de las áreas de coordinación con esta comisión se encuentra la dirección de la Defensoría Pública, que en lapso que se informa brindó representación y asesoría en materia penal, familiar, civil, laboral y administrativa.

Penal adultos: 14,515 representaciones en control, 2,559 en investigación inicial y 383 ante tribunales de enjuiciamiento.

Adolescentes: 662 en control, 1,041 en investigación inicial, 105 en ejecución y 7 ante tribunales de enjuiciamiento.

Familiar y Civil: 10,380 juicios y 97,885 asesorías.

Laboral: 736 juicios, 3,645 asesorías y 213 acompañamientos ante el Centro de Conciliación Laboral y Administrativo, se tuvieron 811 procedimientos y 411 asesorías.

En tanto que el área de Derechos Humanos e Igualdad de Género registró 942 participaciones en capacitación, 732 en prevención de violencia laboral y 1,910 atenciones de coadyuvancia.

La dirección de Gestión Judicial indica que se fortalecieron las áreas: civil, familiar, penal, adolescentes y laboral mediante servicios en línea, firma electrónica, seguimiento de audiencias y mejor organización de expedientes y cargas de trabajo.

En tanto que el Tribunal Especializado en Medidas de Protección informa la reducción de aproximadamente 4 horas a máximo 90 minutos la emisión de órdenes de protección, restitución de menores y separación de personas, con atención 24/7.

La Comisión de Normatividad al frente del Dr. Eduardo Zacarias Gómez Bustamante, orientó sus acciones a elaborar, modificar y actualizar los reglamentos, acuerdos generales, lineamientos y demás disposiciones internas necesarias para organizar el funcionamiento del Poder Judicial. Su labor se enfocó en armonizar el marco normativo con la nueva estructura y establecer reglas claras para la operación de sus órganos y áreas administrativas. Entre las acciones concluidas destaca la revisión para su posterior aprobación por el Pleno del Órgano de Administración Judicial de 12 manuales jurisdiccionales y 9 manuales de gestión para el Tribunal Laboral, los referidos instrumentos delimitaron responsabilidades, funciones y procedimientos, fortaleciendo la organización y la certeza en su operación.

Durante los dos períodos realizó 138 actividades académicas, impartió 2,387 horas de capacitación y registró 4,204 participaciones.

Los programas abarcaron temas jurídicos, administrativos y tecnológicos, así como derechos humanos, perspectiva de género y mecanismos alternativos de solución de controversias.

La Comisión de Planeación Institucional y Transparencia, cuya responsabilidad recae en la Mtra. Judith Ávila Burciaga comunica en el lapso del presente informe, que entre los proyectos impulsados se encuentran acciones relacionadas con gestión documental, infraestructura, redistribución de espacios y atención especializada para infancias y adolescencias. Estas iniciativas buscaron mejorar la operación y ofrecer servicios sensibles a las necesidades de las personas usuarias.

Asimismo, participó en la elaboración y revisión de propuestas normativas dirigidas a mejorar los procesos administrativos y promover la coordinación entre las áreas.

De manera paralela, dio seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y a la adecuada protección de los datos personales. En materia de planeación, promovió la definición de indicadores y mecanismos de seguimiento para conocer el avance de los proyectos, identificar áreas de oportunidad y evaluar los resultados, lo que permitió promover la toma de decisiones basada en información y orientar los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos.

Así mismo informó que el Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos, realizó 5,726 dictámenes en psicología, 6,107 en trabajo social y 5,875 comparecencias en asuntos familiares. En los Centros de Convivencia Familiar se realizaron 21,645 convivencias, 3,420 personas participaron en talleres psicoeducativos y se practicaron 17,135 revisiones médicas a niñas, niños y adolescentes.

En tanto la Dirección de Archivos, recibió más de 41 mil expedientes y prestó cerca de 9 mil. El Sistema de Gestión Documental redujo el tiempo de recepción de 60 a 10 minutos, una mejora del 83%.

La Unidad de Peritos Judiciales, inició operaciones, atendiendo más de 140 solicitudes de perfiles especializados y gestionó 19 procedimientos de autorización y renovación, todos favorables.

Así mismo, el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, atendió 1,320 solicitudes en idiomas extranjeros, lenguas indígenas, lenguaje a Señas Mexicanas y Braille, además de impulsar la certificación de intérpretes en rarámuri y tepehuán del norte, y en conjunto, estas áreas fortalecieron la atención especializada, la gestión documental y el acceso a una justicia incluyente.

Finalmente se participó en el Plan de Desarrollo Institucional, con objetivos, indicadores, transparencia, protección de datos personales y proyectos dirigidos a una mejor atención de niñas, niños y adolescentes.