Reporta DSPM 221 detenciones durante el fin de semana en operativos y patrullajes preventivos

Como parte de las acciones operativas y patrullajes preventivos puestos en marcha durante el fin de semana por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, agentes de la Policía Municipal realizaron la detención de 221 personas durante el fin de semana, de las cuales 22 fueron puestas a disposición de otras autoridades ante la presunción de configurarse diferentes delitos.

El registro efectuado por los jueces de la Subdirección de Justicia Cívica cuenta los últimos cinco turnos transcurridos desde el viernes 27 de febrero a las 17:00 horas hasta las 07:00 de este lunes 2 de marzo y el desglose indica que de los 221 detenidos 133 corresponden a la zona sur y 88 en la zona norte del municipio.

Es importante mencionar que durante las intervenciones de la Policía Municipal en el mismo lapso de tiempo se aseguraron 4 armas de fuego que fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente.

Las faltas más recurrentes se relacionan con el consumo de sustancias tóxicas en la vía pública, ocasionar molestias o realizar escándalos principalmente, en tanto las conductas presuntamente delictivas se refieren a narcomenudeo, violencia familiar, robo, daños, lesiones y homicidio.

De esta manera, la Dirección de Seguridad Pública Municipal trabaja para lograr entornos con mayor paz y tranquilidad en los diferentes sectores del municipio.