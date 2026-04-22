Repelen estatales agresión armada en Aldama, civiles bloquean caminos e incendian Oxxo tras persecución

Para informarles que alrededor de las 14:00 horas se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y civiles armados en el municipio de Aldama.

De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, al realizar patrullajes preventivos en la región, el Helicóptero de la SSPE localizó varias camionetas con civiles armados en el poblado conocido como El Pueblito.

Al reportar el incidente se desplegó un operativo terrestre con elementos de la SSPE, GN, y Defensa, el cual logró asegurar un rancho en cuyo interior se localizaron tres camionetas con armamento, al estar realizando el aseguramiento, civiles dispararon en contra de los elementos, quienes lograron repeler el ataque de manera inmediata y comenzaron una persecución por las brechas del lugar.

Cabe mencionar que derivado de un fuerte operativo que se desplegó en la región, civiles armados incendiaron una tienda de conveniencia (Oxxo) en el municipio de Aldama y robaron un camión de pasajeros para bloquear la carretera de Aldama a Ojinaga.

En el lugar ya se encuentra personal de la Célula BOI atendiendo la situación.