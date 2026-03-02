Reo asesina a su pareja durante visita íntima en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Durante la tarde de este lunes se reportó la muerte de una mujer al interior del Centro de Reinserción Social Estatal No. 3, en Ciudad Juárez.

El hecho se registró durante el desarrollo de la de visita íntima en el módulo de bajo riesgo, y al concluir la misma, una Persona Privada de la Libertad (PPL) manifestó a personal de custodia haber privado de la vida a su pareja sentimental, quien se encontraba al interior de una de las habitaciones asignadas para dicha visita.

De manera inmediata, el personal acudió al área señalada, localizando a una mujer adulta sin signos aparentes de vida. De acuerdo con la información preliminar, la causa de muerte corresponde a estrangulamiento.

El presunto responsable, una Persona Privada de la Libertad de 40 años de edad, fue asegurado de inmediato al interior del centro.

Como parte de los protocolos se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que acudió para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, así como para integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.