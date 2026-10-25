Frustran Policías Investigadores intento de extorsión telefónica en Parral

Como resultado de una efectiva intervención, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, frustraron un intento de extorsión telefónica cometido a un masculino de 59 años de edad y a su familia en la ciudad de Parral.

De acuerdo con la información proporcionada por la víctima de nombre Víctor Hugo, la noche de ayer sábado, comenzó a recibir llamadas extorsivas que lo obligaron a salirse de su domicilio y a incomunicarse de su familia.

Al mismo tiempo, los delincuentes se comunicaron con sus familiares, a quienes les exigían la cantidad de 150 mil pesos a cambio de no hacerle daño.

Tras recibir el reporte, los Agentes Investigadores activaron los protocolos y determinaron que se trataba de una llamada telefónica extorsiva, por lo que implementaron un operativo que permitió evitar que los afectados realizaran depósitos de efectivo evitando el daño patrimonial.

La estrategia permitió localizar sano y salvo al masculino afectado, momentos después sobre la avenida Niños Héroes, a la altura de la colonia Paseos de Almanceña.

Concluida la intervención, la persona encontrada fue presentada ante el Ministerio Público para ser escuchado en declaración a efectos de continuar con la investigación ministerial y posteriormente reintegrarse a su núcleo familiar.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en las acciones que permitan brindar seguridad y certeza a la ciudadanía.