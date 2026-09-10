Renuncia de ‘Cata’ Espino al INE genera incertidumbre; tendremos que saber leer entre líneas este proceso electoral, dice Alma Portillo

Tras la renuncia de ‘Cata’ Espino a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, unas horas antes de que hoy iniciara el Proceso Electoral Federal 2026-2027, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, señaló que dicha renuncia “genera incertidumbre”.

“Desafortunadamente, este tipo de renuncias no solamente son una decisión personal, siempre hay un trasfondo, siempre hay algo detrás que motiva a este tipo de renuncias en espacios sumamente relevantes para un proceso electoral que ya inició de manera oficial”, expresó Portillo Lerma.

La legisladora parralense argumentó que “vemos todo lo que sucede detrás de, y muchas veces tenemos que prestar atención a la lectura que se da entre líneas de lo que ocurre a nivel nacional, y bueno, a nivel estatal también vemos bastante movido el escenario electoral. Que si se dan designaciones, si no se dan designaciones, hay una total incertidumbre, pero tendremos que ser pacientes, tendremos que saber leer entre líneas, y sobre todo, llamar a todos los actores políticos ser respetuosos de los tiempos”.

“Me parece que hay prioridades mucho más relevantes para la ciudadanía en cuestión de salud, educación, de agua, como lo he denunciado. Así es que es momento de enfocarnos. Y a las y los ciudadanos, el mensaje que yo puedo mandar es que revisemos bien y conozcamos bien a las y los candidatos que están interesados en ocupar espacios públicos, espacios de elección popular, porque es muy importante que nos representen y que representen los verdaderos intereses de la ciudadanía”, concluyó Alma Portillo.