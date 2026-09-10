Fiscalía Anticorrupción cuenta con 11 carpetas de investigación vs jueces; va por judialización

Abelardo Valenzuela, Fiscal Anticorrupción de Chihuahua señaló que se tienen 11 carpetas de investigación en contra de jueces por “malas actitudes” en casos específicos entre las investigaciones un juez cuenta hasta con 3 denuncias.

“En chihuahua no puede haber excepciones, no podemos nosotros permitir que quienes ostentan una facultad jurisdiccional piensen que son intocables o sujetos a la ley, debo de adelantar que tenemos carpetas de investigación adelantadas y que estamos próximos a judicializar algunas carpetas queremos dejar un precedente en Chihuahua de algunos jueces porque Chihuahua no puede estar inmerso en cosas que están haciendo a nivel nacional”, comentó

Investigan 11 carpetas de los distritos Morelos, Bravos y Hidalgo del Parral, las investigaciones continuarán y van por los jueces y no descartan seguir los procesos para ir al Congreso del Estado y presentar el proceso de desafuero.

Asegura que no esperarán al Tribunal de disciplina llegue a resolver pues al ser servidores públicos están obligados a la ley en transparencia, hasta el momento se ha pedido información al Poder Judicial.