Imparte SSPE charla de prevención del suicidio en Ciudad Juárez; la importancia del cuidado de la salud mental

En el marco del día mundial de la prevención del suicidio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) encabezada por Gilberto Loya, impartió la charla “Hablemos a Tiempo”, dirigida al personal de las diversas áreas de la corporación, con el fin de hacer conciencia del cuidado de la salud mental y la atención a tiempo.

La sesion se realizó la mañana de este jueves en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), donde el personal de la Dirección de Recursos Humanos, a través de su Sistema de Intervención Temprana (SIT), señaló la importancia de la escucha activa y la detección temprana de conductas de alto riesgo.

Los psicólogos del SIT, dieron a conocer que entre el 50 al 86 por ciento de las personas que cometen suicidio, son consideradas personas en un rango de bajo riesgo; es decir, que es muy difícil identificar una señal de alerta, sin embargo, son víctimas silenciosa, por lo que la escucha activa y la atención es básica para la prevención.

La capacitación contempla una segunda fecha en Chihuahua capital, la cual se realizará el 11 de septiembre, en las instalaciones de la SSPE y que al igual que en Juárez, contará con personal en representación de las diversas áreas.

Cabe resaltar que la SSPE mantiene un servicio permanente de atención psicológica y escucha activa, a través de los profesionales de la salud mental del SIT, la Línea Azul, por lo que en el caso que el personal de la corporación o sus familias detecten situaciones o que necesiten apoyo, se exhorta a comunicarse a los siguientes números:

6141360898

⁠6141101141

⁠6141204782

El personal del Sistema de Intervención Temprana, cuya disposición se encuentra 24/7, señalan que la salud mental no es una debilidad, es la mayor herramienta en el campo.

El Secretario Gilberto Loya resaltó la importancia de este tipo de intervenciones, ya que para lograr un servicio efectivo de seguridad pública, es necesario tener funcionarios que se sientan escuchados y apoyados.