Invita Marco Bonilla chihuahuenses a sumarse a la carrera binacional The U.S.-Mexico 10K

La competencia se realizará el 4 de abril de 2027 entre El Paso y Ciudad Juárez; las inscripciones abrirán el próximo 24 de octubre

El alcalde Marco Bonilla en conferencia de prensa invitó a corredores chihuahuenses y de la región a participar en la octava edición de The U.S.-Mexico 10K, carrera internacional que se llevará a cabo el próximo 4 de abril de 2027, en una ruta binacional entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez.

Esta edición tendrá capacidad para recibir hasta 5 mil corredores, quienes tendrán la oportunidad de formar parte de una experiencia deportiva que une a México y Estados Unidos a través de una misma ruta, fortaleciendo los lazos entre las comunidades de ambos lados de la frontera.

Las inscripciones abrirán el próximo 24 de octubre, por lo que se invita a la comunidad de corredores, clubes deportivos, familias y ciudadanía chihuahuense a mantenerse atenta y sumarse a esta experiencia internacional.

La participación de Chihuahua Capital en esta carrera representa además una acción concreta derivada de la renovación del hermanamiento entre Chihuahua y El Paso, firmada el pasado 26 de agosto por los alcaldes Marco Bonilla y Renard Johnson, con el objetivo de fortalecer la colaboración y generar nuevas oportunidades entre ambas ciudades.

A lo largo de siete ediciones, The U.S.-Mexico 10K ha incrementado su participación de aproximadamente 800 a más de 3 mil corredores, y para 2027 busca alcanzar hasta 5 mil participantes, consolidándose como un espacio de convivencia, integración y cooperación binacional.

La carrera cuenta con la participación de El Paso Community Foundation, institución con 45 años de trayectoria que impulsa diferentes proyectos para fortalecer a las comunidades de la región fronteriza.

Con este tipo de acciones, Chihuahua Capital fortalece su relación con El Paso y Ciudad Juárez, al impulsar no solo la colaboración económica e institucional, sino también actividades deportivas y sociales que acercan a sus comunidades y proyectan una frontera caracterizada por la cooperación y la unidad.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre el proceso de inscripción y la participación de la delegación chihuahuense en The U.S.-Mexico 10K 2027.