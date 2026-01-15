Remitirán a presunto líder de “Los Cabrera” a la FGR

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno dio a conocer que el presunto líder del grupo delictivo de “Los Cabrera” será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de portación de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano.

Recordó que Trinidad S. M., alias “El Triny”, fue capturado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en el Valle de Juárez.

Junto con el presunto líder habría sido detenida una mujer, asegurándoles un arma de fuego larga y un vehículo con reporte de robo.