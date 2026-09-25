Llevarán a la Cámara de Diputados propuesta de Medina para que Ascensión reciba el estímulo fiscal por ser municipio fronterizo

El dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, informó que la próxima semana replicará en la Cámara de Diputados, la propuesta del coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, para que Ascensión reciba el mismo estímulo fiscal que reciben otros municipios fronterizos.

Domínguez explicó que Ascensión “es un municipio que está en la zona de la franja fronteriza porque tiene el cruce de Puerto Palomas y puede tener otros tantos, sin embargo, no le dan un trato como municipio fronterizo. Es decir, no le dan trato como tal, un ejemplo, la gasolina”.

El dirigente y legislador priista mencionó que “los regidores de ese municipio ya presentaron un exhorto a la Secretaría de Economía, ya lo hicieron nuestros diputados locales y en la Cámara de Diputados vamos a presentar este lunes, también un exhorto para que se le dé trato de frontera a este municipio, es decir, para obtener beneficios que se tienen desde el punto de vista fiscal”.

Alex Domínguez explicó que “es importante que se comparta porque es verdaderamente lastimoso lo que pasa con ellos, es un reclamo muy sentido que tienen ellos, los pobladores de Ascensión”.