Llegará 1er frente frío a Chihuahua el martes, traerá fuertes vientos y lluvias

Ildelfonso Díaz, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para el martes 29 de septiembre se espera llegada del primer frente frío de la temporada a la entidad, lo que provocará fuertes vientos con rachas de hasta 65 kilómetros por hora.

Asimismo, se espera un refrescamiento de las temperaturas con lo cual las máximas podrían disminuir hasta 3°C y, aunado a los remanentes del Huracán Polo, se presentarían precipitaciones en la mayor parte de la entidad.

Cabe señalar que en próximos días se esperea la formación de otro hucarán con la misma trayectoria que tiene el Huracán Polo por lo que Chihuahua podría verse nuevamente influenciado por los remanentes, generándose condiciones favorables para las lluvias.