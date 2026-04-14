Regreso a clases ordinario tras vacaciones de Semana Santa: Educación

El subsecretario de Educación Pública, Arturo Parga Amado indicó que el regreso a clases, luego de las vacaciones de Semana Santa se registró de manera ordinaria, sin reporte de suspensión por temas de infraestructura, ausencia de personal docente/directivo o de estudiantes.

Explicó que ocurrieron algunas situaciones extraordinarias como la toma de una escuela por parte de padres de familia que exigen la asignación de un docente, luego de que el profesor que estaba asignado al grupo de sus hijos e hijas falleció semanas atrás.

En la región serrana, Parga Amado señaló que el regreso a clases también se realizó de manera ordenada, con la situación particular que se vive en la comunidad de Atascaderos, luego de que un grupo de familias decidió dejar sus hogares.

No obstante, según el reporte de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), las escuelas de Atascaderos, incluyendo preescolar, primaria, secundaria, así como un telebachillerato que opera en la región.