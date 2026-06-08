Sigue PAN en primer lugar por alcaldía de la capital e incrementa distancia con Morena; empate técnico entre los punteros por candidatura panista

La más reciente encuesta de Massive Caller reveló que el PAN se mantiene en primer lugar de las preferencias electorales por la alcaldía de Chihuahua capital, e incluso incrementó la distancia con Morena respecto al mes pasado.

Según dicha encuesta, el PAN aparece con el 46.9 por ciento de las preferencias, seguido de Morena, con el 32.5 por ciento; mientras que el PRI en tercer lugar, con el 4.9 por ciento.

En el caso de la candidatura del PAN, los cuatro punteros se ubican en empate técnico: César Jáuregui, 20.3%; Santiago de la Peña, 19.6%; Manque Granados, 18.2% y Rafa Loera, con el 17.5%, mientras que Alfredo Chávez aparece con el 9.1 puntos porcentuales, según Massive Caller.

Por Morena, Brenda Ríos está en primer lugar, seguida por Marco Quezada, Hever Quezada, Miguel Riggs, Miguel La Torre y Héctor Ochoa, mientras que por el PRI, en primer lugar apareció Alex Domínguez, Rosy Carmona, Omar Bazán y Fermín Ordóñez.