“El burro hablando de orejas”, dice senador del PAN por denuncia de Morena que acusa al PRI de fraude electoral

Luego de que la dirigencia nacional de Morena acusara al PRI de “fraude electoral” en Coahuila, el senador panista por Chihuahua, Mario Vázquez, dijo que “el burro hablando de orejas”.

“En el caso de la denuncia de Morena es el burro hablando de orejas. Les dieron una sopa de su propio chocolate”, señaló Vázquez Robles, el cual añadió que los morenistas “no tienen calidad moral” para denunciar ese tipo de actos.

“Todo mundo sabíamos que el reducto del PRI es Coahuila. Y el PAN tiene su fortaleza en otros estados del país. Estamos dando la batalla a nivel nacional”, opinó el senador respecto a que su partido, el PAN, sufrió también una derrota que incluso los haría perder el registro en esa entidad vecina.

Y es que la alianza encabezada por el PRI arrasó en las votaciones en Coahuila para la elección de diputados locales. Con un 81.98 por ciento de las casillas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el partido, en alianza con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), tienen prácticamente ganados los 16 distritos electorales en disputa.

Las elecciones se celebraron para renovar el Congreso local de Coahuila, con 25 diputaciones por elegir y con 2.4 millones de personas inscritas a la Lista Nominal.

Al corte de las 5:40 de la mañana de este lunes 8 de junio, la alianza PRI-UDC acumulaba 684 mil votos(55.03 por ciento), mientras que la coalición Morena-PT sumaban 325 mil 824 (26.20 por ciento).