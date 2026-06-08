Invita Municipio a jornada del Mega Patio de Mi Casa en Riberas de Sacramento este 8 y 9 de junio

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que el programa “Megapatio de Mi Casa” estará presente los días lunes 8 y martes 9 de junio en la colonia Riberas de Sacramento, en un horario de 9:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante estas jornadas se ofrecerán servicios gratuitos de ectodesparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, así como Destilichadero, acciones que contribuyen a la prevención de la rickettsiosis y al cuidado de los hogares.

El Gobierno Municipal invita a las y los vecinos del sector a aprovechar estos servicios y mantenerse atentos a las redes sociales del IMPAS, donde se publican las fechas y colonias que visitará el programa cada mes.

A través de “Megapatio de Mi Casa”, el Gobierno Municipal continúa impulsando acciones de prevención para reducir riesgos asociados a las garrapatas y promover entornos más limpios para las familias chihuahuenses.