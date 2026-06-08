Triunfo del PRI en Coahuila habla que Morena no conoce el norte del país: Marco Bonilla

El presidente municipal, Marco Bonilla dio a conocer que ante el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila habla de que Morena no conoce el norte.

“Nosotros hemos venido diciendo que Morena desde el centro del país no conoce el norte del país, no conocer la resistencia y persistencia de quienes somos nosotros”, comentó.

Asimismo destacó que en Chihuahua también hay diferencia de apoyo morenista que puede ser la diferencia en las próximas elecciones.

“Se demostró que esa fortaleza que dice tener morena no es tal y que se le puede ganar aún y con toda la maquinaria electoral con todo y apoyos o dádivas que tiene este partido”, comentó.

Asegura que el norte del país tiende a tener otro panorama político y da el proceso del “voto útil” el cual se basa en n ir en contra de Morena.

Reitera que hay un gran mensaje para los partidos políticos en formar las alianzas se tiene que valorar