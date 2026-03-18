Regresaron 200 personas a Atascaderos, falta el doble de retornar

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno manifestó que tras el retorno de 200 personas a la comunidad de Atascaderos, está pendiente el regreso de aproximadamente el doble de personas.

Reiteró que existe una base permanente de operaciones que se conformó por las instituciones que participan en la Mesa de Seguridad: “yo creo que esto va a generar, una vez que pase algo de tiempo, confianza en el resto de las personas”.

El retorno se dio en un operativo coordinado por el Gobierno del Estado, en conjunto con autoridades federales y de protección de Derechos Humanos.