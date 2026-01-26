Regresan a las aulas más de 27 mil estudiantes de la UACH

Más de 27 mil estudiantes de licenciatura y posgrado regresaron a las aulas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) con el inicio del semestre enero-junio 2026, en los distintos programas académicos que se ofertan en las 15 facultades de la institución, de los cuales más de 3 mil 800 son de nuevo ingreso.

En el marco del arranque de clases, autoridades universitarias dirigieron un mensaje al estudiantado, en el que se destacó que será un periodo para integrarse, fortalecer su formación y contar con las mejores herramientas que les permitan ser competitivos en el ámbito profesional.

La institucion ha preparado sus programas presenciales y virtuales para que la comunidad estudiantil viva una etapa de aprendizaje, de experiencias y de identidad universitaria, pensada y desarrollada para ofrecer una educación integral.

La UACH dio la bienvenida a su comunidad universitaria e invitó al alumnado a ubicar las áreas de atención en cada unidad académica, así como a mantenerse informado sobre los servicios que ofrece la universidad, los cuales también pueden consultarse en los sitios web oficiales de cada facultad. Asimismo, exhortó a estar atentos a las actividades y fechas importantes que marcarán el desarrollo del semestre.

Cabe resaltar que, como parte de las acciones institucionales, la universidad reforzó su compromiso con el cuidado de la salud mental de su comunidad, por lo que desde el primer día de clases se comparte información sobre los servicios de atención y prevención psicológica disponibles para las y los estudiantes.