Registros morenos-LeBarón y la alcaldesa de Uruapan-Ecos electorales-Bonilla y las luminarias

Se llegó el día. Este martes, los aspirantes a ser coordinadores en Defensa de la 4T en Chihuahua, o lo que es lo mismo, candidatos de Morena a la gubernatura, acudirán al World Trade Center de la CDMX para registrarse como tal. Así que quienes desde ayer se trasladaron a la capital del país para estar presentes en su registro son la senadora con licencia Andrea Chávez y el alcalde de Juárez, también con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, quienes serán recibidos por la dirigente nacional Ariadna Montiel y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, además de por representantes del Verde y el PT que van en alianza con los morenos. En el caso del exdirigente estatal morenista, Martín Chaparro, ayer se registró a distancia desde la ciudad de Chihuahua, por lo que serán tres los personajes que compitan en la encuesta que determinará quién será el candidato o candidata que aparezca en la boleta para intentar quitarle la gubernatura al PAN, cuyos aspirantes todavía esperan las reglas que determinen las dirigencias nacional y estatal.

Ayer mismo, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena que preside Brighite Granados descartó que el senador Juan Carlos Loera compita por la candidatura grande, y confirmó que el legislador ya hizo públicas sus intenciones de ser el candidato a la alcaldía de Juárez, candidatura que seguramente disputará junto a la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, quien es la ungida del montielismo junto a Pérez Cuéllar, mientras que el senador ha hecho mancuerna con la senadora con licencia Andrea Chávez, duelo que demuestra que en Morena Chihuahua las candidaturas se disputarán entre los llamados “exprianistas” y los que se consideran “fundadores”. A ver de qué cuero salen más correas y lo más importante, si se respetan los resultados de las encuestas, sean reales o cuchareadas.

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Ya que andamos con los suspirantes a la gubernatura, en este caso los sin partido, ayer el activista Julián LeBarón, quien desde hace semanas oficializó que buscará ser candidato independiente al Gobierno del Estado, se reunió ni más ni menos que con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, la viuda del exalcalde Carlos Manzo, el cual fue asesinado el 1 de noviembre del año pasado. En el encuentro, LeBarón mostró su apoyo al llamado “Movimiento del Sombrero”, mismo que fue fundado por Manzo y que el ruido político que causó fue motivo de su asesinato, esto ante lo ocurrido recientemente en el Congreso de Michoacán, de mayoría morenista, que aprobó la reforma electoral que prohíbe las alianzas entre candidatos independientes y bloquea la creación de frentes de facto, por lo que en una de esas y el activista de Chihuahua que quiere ser gobernador, luego de que dicho movimiento haya comenzado a sumar a personajes de otros estados, se convierte en el gallo de esa organización cuya cara más visible y abanderada es precisamente la alcaldesa de Uruapan.

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Aunque el dictamen que buscaba reformar la Constitución Política del Estado para declarar como causal de nulidad electoral la injerencia de la delincuencia organizada, no alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación debido a los 11 votos en contra de la bancada de Morena y uno más del PT, las fracción parlamentaria del PAN que coordina Alfredo Chávez, logró el objetivo de exhibir lo que pretendían mostrar: de que el morenismo y algunos de sus aliados no están dispuestos a cortar de raíz el llamado “narcopacto”. Los 20 votos a favor de los panistas, priistas, MC, Verde y la otra representante del PT, América Aguilar, fueron insuficientes para sacar adelante esta reforma constitucional, sin embargo, los 11 legisladores de Morena que coordina Cuauhtémoc Estrada, más el voto de la petista Irlanda Márquez, probaron el punto que quería mostrar el PAN: de que desde la 4T se solapa la narcopolítica, y aunque sea cierto o falso, lo único verdadero es el resultado de la votación.

Es así que tras los ecos que dejaron las votaciones en torno a los tres dictámenes que aglomeraban las diversas iniciativas de reforma electoral, de los cuales uno fue desechado y dos más aprobados, hoy, y para hablar más a detalle de lo sucedido ayer en el Pleno del Legislativo local, es que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y el coordinador de la bancada azul, Alfredo Chávez, saldrán a escena en compañía de las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, quienes seguramente no se guardarán nada en contra de los morenos y la petista que votaron en contra de esa reforma constitucional que pretendía anular elecciones si se comprobaba la intervención del crimen… y luego se enojan cuando se les dice “narcopartido”.

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El que hoy ofrecerá un anuncio de bastante importancia es el alcalde Marco Bonilla, quien no nada más debería ponerlo contento a él, sino a todos los habitantes de la zona sur de Chihuahua capital, y es que el Presidente Municipal encabezará un evento a las 19:30 horas en el Parque Revolución, en donde anunciará que por fin se logrará renovar el 100 por ciento de las luminarias en ese sector de la ciudad, misma que era una demanda muy sentida por parte de la población que habita las colonias que se ubican al sur del Canal Chuvíscar. Con esto, el alcalde Bonilla ha comenzado a meterle el pie al acelerador en lo que respecta a los servicios públicos y a la próxima inauguración de los tres pasos superiores, obras insignias de su administración, pues la intención es que todo quede listo para cuando se requiera solicitar licencia e ir en busca de la candidatura del PAN a la gubernatura, en donde el alcalde capitalino pinta como favorito.