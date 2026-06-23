Exportaciones de aguacate batieron récord en 2025

México abarcó 40.1% de las exportaciones mundiales de aguacate en 2025 y marcó un récord en estos envíos al exterior, con 3,966 millones de dólares, un alza interanual de 3.6%.

En el marco de tal liderazgo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentará este martes la indicación geográfica del Aguacate “Franja de Michoacán”, con lo que se protegerá la calidad, la reputación y las características específicas de este fruto en esa área.

Otros exportadores líderes tuvieron las siguientes participaciones en las ventas foráneas a nivel mundial: Países Bajos (14.5%), Perú (13.8%), España (5.8%) y Chile (4.0%). Según las previsiones del Departamento de Agricultura de EU (USDA), la producción mexicana de aguacate en 2026 alcanzará los 2.80 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 3% con respecto a 2025 y un máximo histórico.

Este crecimiento se debe a la mejora de las prácticas agrícolas, las lluvias favorables al inicio de la temporada, las temperaturas más frescas y la demanda de exportación sostenida.

El USDA prevé que la superficie cultivada se mantenga estable en aproximadamente 268,000 ha. El sector del aguacate en México sigue siendo líder mundial en producción, con un estimado de 28% de la producción global.

Si bien aproximadamente 65% de los huertos aún dependen de las lluvias estacionales, los productores mexicanos están acelerando rápidamente la adopción del riego a presión. Este aumento en la instalación de sistemas de riego de alta eficiencia permite a los productores, principalmente en Michoacán y Jalisco, fortalecer la gestión del agua y la nutrición de los árboles.

Las condiciones climáticas favorables en 2025 también contribuyen a un aumento en la producción en 2026. La temporada de lluvias de 2025 se caracterizó por una extensión a finales de trimestre, donde las importantes precipitaciones durante noviembre y principios de diciembre de 2025 recargaron acuíferos volcánicos críticos.

México produce aguacates en 30 de los 32 estados del país. Sin embargo, Michoacán y Jalisco son los estados con mayor producción, con 85% del volumen total, y son los únicos autorizados para exportar a Estados Unidos.

La producción restante en los demás estados se enfoca en el mercado nacional y en destinos internacionales específicos. Michoacán sigue siendo el corazón de la producción, ubicado dentro del Eje Volcánico Transmexicano.

De acuerdo con las estimaciones del USDA, la producción mexicana de aguacate para el año 2025 alcanzó 2.73 millones de toneladas, lo que representa un alza de 2% con respecto a 2024.

En 2025, los otros cuatro mayores exportadores de aguacate en el mundo tuvieron mejores desempeños que México en sus embarques al extranjero: Países Bajos registró un aumento de 28.3%, a 1,431 millones de dólares, seguido de Perú (+9.2%, 1,363 millones), España (+37.7%, 555 millones) y Chile (+37.0%, 400 millones).

El secretario de Economía presentará este martes la indicación geográfica del Aguacate “Franja de Michoacán”; se protegerá la calidad, reputación y características del fruto.